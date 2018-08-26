Hemşinler üzerinde Ermenistan devletinin ve Ermeni lobisinin gizli planları olduğu bu planları da bölgeye gönderdikleri ajanlarca hayata geçirmek peşinde olduklarını belirten ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Hemşinler bölgede yaşayan ve özbeöz Türk’tür. Bölge halkının aklını karıştırmak için her türlü gizli planı hayata geçirmeye çalışan Ermeni lobisi ve destekçileri konuşulan Hemşince dilinin Ermenice’nin bir şivesi veya lehçesi olduğu yalanıyla panel, konferanslar düzenleyip durmaktadırlar. Bölgede kurulan bazı dernekler ise Amerika’da merkezi bulunan bazı vakıflar tarafından finanse edildikleri bilinmektedir. Rize, Artvin, Sakarya ve Düzce’de yaşayan Hemşinleri sizleri toparlayacağız bizlerde azınlık olarak Türkiye’de hakkımızı savunmak için bu dernek ve vakıflara ihtiyacımız var diyerek kandırıp ancak gizli bilinçaltına işlenen Müslümanlaştırılmış Ermenilersiniz söylemi yerleştirilmek istenilmektedir. Bölgede yaşanan olayları ve Ermeni ajanlarının isimlerini basına yansıtmamıza rağmen halen ne bu kişiler hakkında nede bu dernek ve vakıflar hakkında işlem yapılmamıştır” dedi.

“Hemşinlileri Bölgedeki HES’ler ve muhalefetçi siyasette kullanan Ermeni ajanlara kimler durduracak”

ASİMDER Genel Başkanı Gülbey, “Bölgenin gelişimine engel olmak için her türlü protesto eylemlerinde Hemşinli vatandaşlarımızı kullanma peşinde olan Ermeni ajanlar ve Ermeni devlet yetkilileri bölgede yapılan HES’lerin engellenmesinde bile kullanmışlardır. PKK terör örgütünün Karadeniz’de yuvalanmasında bile bölgedeki işbirlikçi Ermeniyiz diyen Hemşinlileri kullanmışlardır. HDP’nin aday bulmasında ve siyasi eylemlerini sürdürmesi destekçi bulmasında bile bu işbirlikçi dernek ve vakıflar vardır. Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde kurulmuş olan Hemşin derneklerinin İçişleri Bakanlığınca yeniden denetimden geçirilerek yaptıkları çalışmaların takip edilmesini ASİMDER Genel Merkezi olarak talep etmekteyiz. Güneydoğu’da güvenlik güçlerimizin sürdürdüğü başarılı operasyonlardan dolayı PKK terör örgütü Avrupa’ya uyuşturucu taşıma güzergahını Karabağ Ermenistan, Gürcistan ve Türkiye Karadeniz bölgesi Hopa limanına çevirmiştir” şeklinde konuştu.