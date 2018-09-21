Asimder Başkanı Gülbey işadamı Güven'i ziyaret etti

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, Iğdırlı genç işadamı Selahattin Güven'i ziyaret etti.

Asimder Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Son zamanlarda ülkemize yönelik ekonomik yaptırım uygulayan ABD'nin karşısında dimdik durabilmek için sizin gibi genç işadamlarımızın ayakta durup mücadele etmeniz gerek. Ülkemize tarihin her döneminde bu tür kuşatma veya yaptırımlar uygulandığına şahit olmuşuzdur. Geçmişte Terör örgütleri PKK ve FETÖ terör örgütleri ile ülkemizi çökertmek istediler. Sonrada sözde Ermeni soykırımını hem önümüze çıkartıp bizleri köşeye sıkıştırmak istediler. Başaramayınca şimdide ekonomi krizle sıkıştırmak istemekteler. Bu oyunları hep birlikte el ele verip bozacağız. Sizin sektörün ayrı bir görevi bulunmaktadır. Şehrimize sınır komşusu olan Nahcıvan Özerk Cumhuriyeti vatandaşlarının çok trafik kazaları yaşadıklarına şahit olmaktayız. İşte bu kardeşlerimizin ülkemizdeki haklarını alabilmeleri için sizin gibi sigorta sektöründeki işadamlarımızın kardeşlik duygularımıza zarar verilmesini engellemeniz gerek” dedi.

Iğdırlı Genç İşadamı Selahattin Güven ise, “Asimder Genel merkezi yöneticilerin ziyareti şahsımı çok memnun etmiştir. Son zamanlarda esnaf ve işadamları olarak zor günler geçirdiğimiz doğrudur. Ancak ülkemizin üzerinde oynanmak istenen oyunları bozmak adına ayakta duracağız. Yaptığımız iş gereği komşu ülke Azerbaycan, Nahcıvan ve İran vatandaşları ile bir araya geliyoruz veya müşterilerimiz oluyor. Ülkemizde trafik kazası yapan yaralı veya ölüm ile sonuçlanan kardeşlerimizi kendi vatandaşımızdan ayırmadan gerekli özeni gösteriyoruz. Bu kardeşliğe Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Haydar Aliyev nasıl özen göstermişse aynı çizgi ve düşüncede bizlerde devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Ziyarettin sonunda Asimder genel Başkanı Göksel Gülbey, Iğdırlı İşadamı Selahattin Güven'e Türk-Azerbaycan Bayrağı ve Dernek logosu bulunan masa bayrağı hediye etti.