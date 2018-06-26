Ermeni asıllı Türkiye vatandaşı olan ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili seçilen Garo Paylan’ın geçen dönemde TBMM’ni karıştırdığı gibi bu dönemde karıştıracağına değinen ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Müslüman Türk milletini her fırsatta katliam ve barbarlıkla suçlayan Garo Paylan Milletvekilliği unvanını bir dokunmazlık kalkanı olarak kullanmaktadır. HDP eş başkanı Pervin Buldan Ak Parti MHP ile ittifak yaparak Kürtlerin oyu ile Kürtleri TBMM’ne taşıyacaktır diyordu. Ermeni çetelerince katliama uğrayan Kürtlerin oylarıyla faşist Ermeni asıllı Garo Paylan’ı TBMM’ne taşımalarına ne diyecektir. Her platformda Kürtlerin 1915 yılında gönüllü Kürt askeri alayı “Hamidiye Alayları” Ermenileri katlettiğini söyleyen Ermeni lobisinin sözcüsü gibi Türkiye’de konuşup açıklamalarda bulunan Paylan’a koruma olmak Kürt halkına hem haksızlık hem de hakarettir. Garo Paylan gibi faşist düşünceli insanlar Kürtleri sevmez aslında beyinlerinin arkasındaki hedeflere ulaşmak için zoraki aşk yaşarlar. Türklerle toprak, Kürtlerle kan davamız var diyen bir düşünceyi savunan faşistlerin fotoğraflarını TBMM’nin kürsüsünden 24 Nisan günü gösterip savunan insanı taşıdınız” dedi.

50 bin Müslüman Kürdü Rusya’nın Krasnodar bölgesine süren ve Ermenistan’da bir tane bile Müslüman Kürt ve Türk aileyi barındırmayan faşist Ermeni lobisinin söylemlerini savunan Paylan’ın samimi olmadığını belirten Gülbey, “Ermenistan’ın başkenti Erivan’da bulunan sözde Ermeni soykırım anıtının içerisinde yazılan “Atalarını katleden Kürtleri unutma oğul” sözünü hatırlatmak isterim. Bu zihniyette yetişmiş bir neslin temsilcisini TBMM’ne taşımak ne kadar doğrudur. Artık Kürt halkı uyanmalı ve yeter demelidir. Müslüman Kürtlerin oyu ile TBMM’ne taşınan bu kişi kürsüden Türk milleti adına yemin ederken samimi olmadığını konuşmalarında ve Ermenistan ziyaretlerinde görmekteyiz. Bundan sonra yapacağı hakaret içerikli konuşmalarından dolayı gerekli cezai işlemlerin yapılmasını ASİMDER genel merkezi olarak istemekteyiz” şeklinde konuştu.