Asimder Başkanı Gülbey, Okul Müdürleri Bilen ve Erol'u ziyaret etti

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, Iğdır Hüsnü Özyeğin İlkokulu Müdürü Ercan Bilen ile Müdür yardımcısı Savaş Yener Erol'u makamında ziyaret etti.

Iğdır'da Azerbaycan ve Nahcıvan'dan gelip işçi olarak çalışan ailelerin bulunduğunu, bu ailelerin çocuklarının eğitim görmediklerini belirten ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Türkiye'de 10 binlerce kaçak yaşayan yabancı uyruklu insan bulunmaktadır. Bunların 70 bini Ermenistan'dan gelip ülkemizde kaçak yaşayanlar oluşturmaktadır. Kaçak Ermeniler İstanbul'da bulunan Ermeni okullarında veya binaların bodrum katlarında oluşturulmuş kaçak okullarda okumaktadırlar. Yabancı uyruklu milletlerin kaçak çocuklarına bu hak tanınırken kardeş ülke Azerbaycanlı çocuklarımız eğitimsiz büyümektedir. Iğdır'a da gelip çalışan Nahcıvanlı kardeşlerimiz bulunmaktadır. Bu kardeşlerimiz apartman bakıcılığı, çocuk bakıcılığı, köylerde tarla işlerinde ve çeşitli işlerde çalışıyorlar. Bu aileler çalışmaya çocuklarıyla birlikte gelmişler. Eğitim dönemi başlamasına rağmen yurtdışında bulunan bu çocukların okullara alınması gerekirken okula gidemiyorlar ve cahil okumamış bir gençlik yetişiyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz başta olmak üzere siz okul idarecilerimizin de destekleriyle bu kardeş ülkenin çocuklarının ailelerinin yaptıklarının cezasını ödetmeyelim, en azından misafir olarak okutalım, sizin gibi tecrübeli okul idarecilerinin görevde olması bizi ayrıca memnun etmiş, ASİMDER Genel Merkezi olarak başarılar dileriz” dedi.

Hüsnü Özyeğin Okul Müdürü Ercan Bilen, “ASİMDER gibi uluslararası arenada milli bir konuda mücadele veren bir teşkilatın bizleri ziyaret etmesi bizleri çok memnun etmiştir. Okulumuz eğitim kadroları tecrübeli ve birikimli arkadaşlarımızdan oluşmaktadır. Eğitim derecelerinde de başarı noktalarda öğrencilerimiz bulunmaktadır. Azerbaycanlı çocuklarımız için ise okulumuza başvurduklarında İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze yönlendiriyoruz. Devletimizin bu konuda yabancı uyruklu öğrencilerin okuması için bazı kanun ve belgeler var. O şartları oluşturdukları taktirde okumalarında herhangi bir sıkıntı yoktur” şeklinde konuştu

Eğitimin herkesin hakkı olduğunu belirten Okul Müdür Yardımcısı Savaş Yener Erol ise, “Valilik ve İl Müdürlüğümüze başvurulduğu taktirde gerekli olan okuma hakkı tüm gençlerimize verilecektir” ifadelerini kullandı

Ziyaretin sonunda ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, Iğdır Hüsnü Özyeğin Okul Müdürü Ercan Bilen ile Müdür Yardımcısı Savaş Yener Erol'a Türk-Azerbaycan bayrakları ile dernek logosunun bulunduğu masa bayrağı hediye etti.