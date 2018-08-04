Türkiye’de yıllardır gizli planlarını hayata geçirmek için kullandıkları FETÖ ve PKK terör örgütlerinin dışında ajan misyoner din adamlarını da kullandıklarını belirten ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Türkiye’de yaşayan azınlık cemaatleri Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet dönemi boyunca en saygın vatandaşlar olmuşlardır. ABD, Rusya ve Avrupa ülkemiz üzerinde parçalama hesapları yapmaya başlayıp bu azınlıkları ihanete zorlayıncaya kadar. Asırlar boyunca dış mihraklar bu coğrafya da hem bölge insanlarından hem de bölgede yaşayan azınlıklardan zafiyetlerinden faydalanarak ihanet ve ajanlık yaptırtarak faydalanmıştır. FETÖ, PKK, TİKKO, DHCKP ve DEAŞ gibi nice terör örgütü mensuplarını kullanarak bu bölgedeki siyaseti ve ekonomiyi sömürmüşlerdir. Osmanlı Devleti döneminde de Ermeni, Rum, Süryani, Yahudi ve Ezidileri kullanarak Osmanlının çökmesine sebep olmuşlardır. Bunlar yetmemiş gibi misyonerlik faaliyetleri adı altında yüzlerce din adamı görünümünde ajanlar göndererek vakıf, dernek ve yardım kuruluşları açtırıp istihbarat faaliyetleri yaptırmışlardır. Bu misyoner ajanlardan biride basına sızdığı kadarıyla Rahip Andrew Craig Brunson’dur” dedi.

Türkiye’deki azınlık vakıfları ve ruhani önderlerinin 31 Temmuz günü yayımladığı bildiriden Agos gazetesi neden rahatsız olduğunu anlayamadıklarına değinen Gülbey, “Türkiye’de birilerinin inancından dolayı zulüm gördüğüne ve kurban olduğunu söyleyen bir devlet yetkilisine o ülkede yaşayan azınlık temsilcilerinin cevap vermesi kadar doğal ne olabilir ki, bu açıklamadan rahatsız olan sözde Türkiye’deki Ermeni cemaatinin gazetesi olarak kendini adlandıran Agos gazetesi neden bu açıklamadan rahatsız oldu veya kimlere hizmet ediyor anlamış değiliz. Neredeyse bir ajanı savunacak kadar gözü dönmüş bu gazete her sayısında Türk ve Müslümanlara dedeleriniz katil diyerek rencide ediyor. Halklar arası kin ve nefreti körükleyen yanlı yazıları topluma rahatsızlık vermektedir. Bu konuda yetkili kuruluş ve görevlileri ASİMDER Genel Merkezi olarak göreve davet ediyoruz” şeklinde konuştu.