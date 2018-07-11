Mladiç ve Sarkisyan’ın Osmanlı döneminde mensup oldukları halkların bağımsızlık ve devlet hayalleri uğruna ihanet ettiklerini ve bundan dolayı yaşadıklarının intikamı peşinde oldukların söyleyen ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, "Sırplar ve Ermeniler Osmanlı devletinin zayıf düştüğü dönem içerisinde fırsatçılık yaparak ihanet etmişler. Beyinlerinin arka kısmında olan sinsi planlarını harekete geçirmeye başlamışlardır. Bundan dolayı Osmanlı Devleti tehcir veya sürgün tedbiri almıştır. Bunu içlerine sindiremeyen faşist ve ırkçı Ermeniler eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın liderlik ettiği ‘Ermeni Gönüllü Birlikleri’nin 26 Şubat 1992 yılında 613 Azerbaycan Türk’ünü bir gecede katletmişlerdir. Faşist Sırp lider Ratko Mladiç’in komutanlığını yaptığı VRS (Bosna Sırp Cumhuriyeti Ordusu) birlikleri de 11 Temmuz 1995 tarihinde Srebrenitsa şehrinde beş gün içerisinde 8 bin 372 Müslüman’ı katletmişlerdir. İşte bu iki faşist lider Müslüman Türk’ün ebedi düşmanıdırlar" dedi.

"Ruslar 1992’de, Hollandalılar ise 1995 Müslüman Türklerin katliamına göz yumdular"

Gülbey, "Srebrenitsa’da Birleşmiş Milletlere bağlı Hollandalı birliklerin 11 Temmuz 1995 yılında faşist Sırplara sığınmacı on binlerce Müslüman’ı teslim ederek katliama göz yummalarıyla, faşist Ermeni gönüllü birliklerinin 26 Şubat 1992 yılında Azerbaycan Hocalı’da kardeşlerimizin katledilmesine destek veren Rusya’nın hiçbir farkı yoktur. Her iki devletin o dönem görev yapan yetkilileri adalet önünde yargılanmalı ve katledilen insanların ailelerine tazminat ödemelidirler. ASİMDER Genel Merkezi olarak dünyada yapılan tüm Müslüman ve Türk katliamlarını kınarken 11 Temmuz 1995 yılında katledilen Srebrenitsa şehitlerini rahmetle anıyoruz. Dünyanın neresinde savunmasız sivil insanlara yapılan tüm faşist saldırıları kınıyoruz" ifadelerini kaydetti.