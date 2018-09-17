Asimder Başkanı Gülbey: “Van'ı Ermenistan'a çevirdiler”

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, 9 Eylül 2018 Pazar günü Van Akdamar adası kilisesinde ayin yapan Türkiye'de yaşayan Ermeni cemaati ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen faşist Ermeni gruplarının yanlarında getirdikleri Ermenistan ve sözde Karabağ cumhuriyeti bayraklarıyla Van'ı Ermenistan'a çevirdiklerini söyledi.

Türkiye'deki kiliselerde Ermeni, Süryani ve Rumların yaptıkları ayinlerin siyasi ayinler olduğunu belirten ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “1915 yılında Ermeniler Osmanlı devleti döneminde bile isyan hareketlerinin başlangıç noktası ve toplanma yerleri kiliseler olmuştur. Günümüzde ise değişen bir şeyin olmadığını görüyoruz. Yüz yıllar geçse de şartlar değişse de ama niyetler ve fikirler değişmediğini Van Akdamar adasındaki Hıristiyan Türklere ait olduğu tarihçiler tarafından tespit edilen kilisede yapılan Ermeni cemaatinin ayininde yaşadık. Van Edremit'ten Akdamar adasına kalkan vapurlara binen Ermeniler ellerinde Ermenistan ve işgal edilmiş Azerbaycan toprağı olan ama sözde Karabağ cumhuriyeti bayrakları ile 1973 ve 1984 yılına kadar yurtdışında görev yapan diplomatlarımızı şehit eden Ermeni terör örgütü ASALA'nın marşlarının sözlerini söyleyerek adaya çıkıp burası sözde batı Ermenistan'ın başkenti naraları ile sosyal medya sayfalarında paylaşmışlardır. 1915 ve 1918 yıllarında Van'da taş üstünde taş bırakmayan Müslüman kadınları bu adaya götürüp tecavüz eden bu faşist Ermenilere izin verip görevlerini yerine getirmeyenlerin hiç vicdanları sızlamıyor mu” dedi.

“Turist gelecek denildi Ermeni terör örgütü ASALA üyelerinin zihniyetini paylaşan faşist Ermeniler geldi”

Gülbey, “Van şehrine ve Akdamar adasına Ermenistan bayraklarının götürülmesine izin verenler bu sosyal medyadaki Ermenilerin paylaşımlarından hiç rahatsız olmadılar. Türkiye Ermeni Cemaati Patrik Vekili Aram Ateşyan'la görüşen Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan vekili Murat Zorluoğlu bu konuları hiç konuşmadı mı. Akdamar adasın da güvenlik tedbirleri alındıysa bunlar niye engellenmedi. Ziyarette bulunan Ermeni gruplarının kafasında 1915 mesajı veren şapkalar, Hemşin Türklerinin ermeni olduklarını ima eden tişörtler, işgal edilmiş Azerbaycan toprağı Karabağ'ın sözde bayrağı, nice hakaret içeren malzeme ve söylemler yapılırken yetkililer sizler neredeydiniz. Turizm dediniz esnaf kalkınsın dediniz hepsine eyvallah dedik. Ama unutmayın Filistinlilerde topraklarını paraya sattılar ama şimdi ise yüzlerce can verip o hatalarını düzeltemiyorlar. Para ihtiyaçtır ama her şey değildir Valim ve Vanlılar. Bu güvenlik zafiyetinden dolayı Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığını inceleme başlatmak üzere göreve davet ediyorum” şeklinde konuştu.