Ermeni örgütlenmelerine karşı savaşmış Soltan Paşabeyoğlu’nun Azerbaycan’da halk kahramanı olarak tanındığını belirten Asimder Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Faşist Ermeniler içlerindeki Müslüman Türk düşmanlığı ile tüm Müslümanlara zulüm ve katliamlar yaparken halk kahramanı Soltan Paşabeyoğlu etrafına topladığı gönüllü halkla Ermeni çetelerine karşı kahramanca mücadele vermiştir. Bu kahraman insana yapılan baskılar sonucunda İran’a göç etmiş ve yıllarca orada yaşamış sonrada yaşadığı sıkıntılar sebebiyle isim değiştirerek ve sıradan bir çiftçi olarak Kars Arpaçay İlçesi Koçköy köyüne yerleşmiş ailesi ile birlikte hayatını sürdürmüştür. Bizler bugün hem hatıralardan hem de tarih sayfalarında rafa kaldırılmış olan bu halk kahramanını anmaya geldik. Milletimiz, devletimiz ve dinimiz için büyük mücadele vermiş olan bu kahramanı sahiplenmek bizim ve bu köyde yaşayan akrabalarının görevidir” dedi.

Soltanbey Azerbaycan’ın ve Türk dünyasının halk kahramanı olduğunu söyleyen Azerbaycan Beynelxalq Diaspor Merkezi (BDM) Genel Başkanı İsmayıl Ağayev, “Soltanbey Paşabeyoğlu Azerbaycan Laçin bölgesinden gelmiş ve bu köyde yaşayan akrabalarına Laçin soy ismini vererek yaşatmıştır. Biz halk kahramanın fotoğrafı bulunan levhayı mezarının başına diktik. Azerbaycan devleti Soltanbey Paşabeyoğlu’nu resmi olarak halk kahramanı olarak tanımış ve tarih arşivlerinde de bunu kayıt altına almıştır. Bu mezarlıkta kahramanın torunu olan iş adamı Yücel Laçin tarafından da anıt yaptırılacaktır. İnşallah önümüzdeki aylarda da bu anıtın açılışına geleceğiz” şeklinde konuştu.

Programın sonunda Azerbaycan halk kahramanı Soltanbey Paşabeyoğlu’nun mezarı başında toplanan akrabaları tarafından helva dağıtılarak dua ve Kuran-ı kerim okunduktan sonra heyet Kars merkeze hareket etti.