ASİMDER, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanlığını ziyaret etti

ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, yönetim kurulu üyeleri Hüseyin Kesemen ve Emine Işık Edebali ile birlikte Ziraat Mühendisleri Odası Iğdır Şube Başkanı Cem Kutay Karasu ve yardımcısı Berna Tanyeli Turak’ı ziyaret ederek dernek hakkında bilgi verdi.

Ziyarette konuşan ASİMDER Başkanı Göksel Gülbey, “Derneğimiz 1915 sözde Ermeni soykırımının bir emperyalist yalan olduğunu kamuoyuna tüm gerçekleriyle anlatmak üzere faaliyet göstermek için kurulmuştur. Bu faaliyetleri yürüttüğümüz zamanlar da çeşitli sivil toplum kuruluşlarından da destek vermeleri konusunda ziyaret ediyoruz. Sizlerden de özellikle sınırımıza 16 Kilometre yakında bulunan Ermenistan’da faaliyette olan Metzamor Nükleer santralinin sınır köylerinde ki tarla ürünlerine verdiği zarar ve kanser ölümlerinde ki etkisinin olup olmadığı için yaptığımız çalışmalara destek olmanızı istiyoruz. Genel sekretaryasını yürüttüğümüz Iğdır’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının platformuna da yaptığınız katkınızdan dolayı teşekkür ederiz” dedi.

Ziraat Mühendisleri Odası Iğdır Şube Başkanı Cem Kutay Karasu ise, “Bu nazik ziyaretiniz bizleri çok memnun etmiştir. ASİMDER hem Türkiye hem de şehrimizde çok büyük bir davayı üstlenmiştir. Bizlerde bölge insanı olarak bu milli meselede her zaman ASİMDER’in yanındayız. Şehrimizde modern tarım çalışmaları hakkında halkımızı bilinçlendirmek ve üyelerimizin özlük haklarını savunmak olsa da kuruluş amacımız bunun yanı sıra da toplumsal sıkıntıları dile getirmek için kurulan platformlara da destek olacağız. Ermenistan’da ki Metzamor nükleer santrali ile ilgili yıllardır süre gelen söylentiler var. Bu söylentilerin üzerine gidilmeli ve tespit edilen gerçekler halka anlatılmalıdır” şeklinde konuştu.

Ziyaretin sonunda ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, Ziraat Mühendisleri Odası Iğdır Şube Başkanı Cem Kutay Karasu’ya Türk-Azerbaycan milli bayrakları ile dernek logosunun bulunduğu masa bayrağı hediye etti.