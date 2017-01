ASİMDER’den Arakan’da yaşanan vahşete tepki

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Arakan’da yaşanan vahşete tepki göstererek, Müslümanlara yapılan şiddete karşı herkesin sesini yükseltmesi gerektiğini söyledi.

Myanmar (Burma) Devlet yönetiminin askeri güçleri ve Budist çetelerin barbarca saldırılarına maruz kalan Arakanlı (Rohingya) Müslümanların acıları dinmiyor. Budist Myanmar yönetiminin Müslümanlara yaptıkları akıl almaz işkencelere tepki göstererek, ümmetin yapılan bu şiddete karşı dur demeleri gerektiğini belirten ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Yıllardır Arakan’da Müslümanlara karşı yapılan katliamlara karşı dünya ve İslam coğrafyası seyirci olmakla yetiniyor. Türkiye darbe sürecinden önce konuya ciddi manada eğilmiş, oradaki olaylar nispeten hafiflemişti. Darbe sonrası yaşanan sıkıntılardan dolayı Türkiye’nin de sahiplenememesinden dolayı, oradaki Budist rahiplerin ciddi manada Müslüman nüfusunu yok etmek amacıyla işkenceler yaptıklarını bizler sosyal medyada görüyoruz” dedi.



“Arakan Müslüman coğrafyasının kanayan yaralarından biridir”

Arakan’ın İslam coğrafyasının kanayan yaralarından biri olduğunu söyleyen Gülbey, “Suriye, Irak, Yemen ve İslam coğrafyasının diğer bölgeleri kanıyorsa, aslında bizim için Arakan aynı derecede önemli ve ne yazık ki kanayan bir coğrafya olarak ortada duruyor. Müslümanların sessizliği hepimizi yürekten incitiyor ve yaralıyor. Sesimizi yükseltmemiz gerekirken, şu an aciz bir durumdayız. Bu bizim için bir zulümdür. Halbuki bir yerde bir kötülük gördüğünüz zaman onu elinizle düzeltin, düzeltmezseniz dilinizle, dilinizle düzeltmezseniz kalbinizle buğz edin, bu da imanın en zayıf noktasıdır. Biz ne yazık ki bunu kalbimizle buğz etme noktasında dahi bir şey yapamıyoruz. Bu da imanımızın sorgulanması gerektiğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Birleşmiş Milletler, Müslümanların kendi onurunu korumamasına karşılık Arakan hükümetine bir çağrıda bulunuyor, ‘Müslümanların onurunu koruyun’ diyorsa hiçbir İslam devletinin etkinliğinin olmadığını ve kendilerinin hiçbir hükmünün olmadığını gösteriyor. Müslüman coğrafyası, üzerindeki tozu temizlemeli, kendi içinde bu kavgaya, gürültüye son vermeli ve dünyanın herhangi bir yerinde Müslümanlara karşı yapılan şiddete yönelik dur diyebilmelidir. Suriye’de, Yemen’de, Irak’ta, Afganistan’da ve dünyanın her yerinde Müslümanlar öldürülüyor. Müslümanlar silkelenmeli ve bir an önce bu zulme dur demelidir” ifadelerini kullandı.

Gülbey; Dünya İnsan Hakları Örgütleri, BM teşkilatını ve Dünya İslam Birliği üyesi olan tüm Müslüman ülkeleri Arakan’daki işkenceleri sonlandırmak için duyarlılığa ve görev davet etti.