Asimder'den Ermeniler'den özür dileyen yazar Kemal Çetin'e tepki

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, Ermeni ve Yezidi kadınları 1915 yılındaki Ermeni tehcirinden sonra Türk, Alevi ve Kürtlerin alıp zorla evlilik yaparak kendilerine hanım ettiklerini ve Türkiye'nin sözde Ermeni soykırımını tanımaması ile halen inkar ederek yalan konuştuğu için Ermenilerden özür dileyen yazar Kemal Yalçın'a tepki gösterdi.

Orhan Pamuk gibi menfaat karşılığında yalan söyleyerek kendi halkına katil diyen Kemal Yalçın'ı da tarihin gerçekleri karşısında hesap vereceğini ve Türk milletinin hafızasından yaptığı ihanetin asla silinmeyeceğini belirten ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “1982 yılından beri Almanya'da yaşamını sürdüren, tarih bilgisi ve derinliği bulunmayan Kemal Yalçın 1915 yılında tehcir yasasına tabi tutulan faşist isyancı Ermeniler'den geri kalan Ermeni, Süryani ve Yezidi kadınları Türkler, Aleviler ve Kürtlerin zorla alı koyarak kendilerine hanım yaptıklarını yazarak tarihi gerçekleri saptırmıştır. Kendisinin bu kadınları bulduğunu ve onlarla sohbet ettikten sonra bunları yazdığını söylemektedir. 1915 ve 1920 yılları arasında yaşanan olaylar iki tarafında acılar yaşamasına sebep olmuştur. Ancak nedense kendilerine yazar ve tarihçi diyen bu tür kişiler olaylara taraflı bakarak hep manevi tarafı değil de maddi tarafı seçmişlerdir. ‘Son Arzum' adlı kitabının çevrisini ve tanıtımını Ermenistan'daki sözde Batı Ermenistan ve Batı Ermeniler Araştırma Merkezi tarafından yapılması her şeyi ortaya koymaktadır. Ermenistan devleti ve Ermeni lobisi Türkiye'nin Doğu Anadolu ve Güneydoğu bölgelerine sözde Batı Ermenistan demektedirler. Kemal Yalçın'ın bu teslimiyet ve taraflı yazıları devlete, millete ihanettir” dedi.

Ermenistan devleti ve ermeni lobisinin maddi tuzaklarına kanan Türk ve Kürt yazar, araştırmacıların dikkatli olmasını söyleyen Gülbey, “Orhan Pamuk, Elif Şafak, Baskın Oran, Kemal Yalçın ve bazı sanatçıların Ermeni devleti ile Ermeni lobisinin tuzaklarına düşerek kendi mensup oldukları devleti ve milleti katil olarak suçlamaları yüce Türk milletinin hafızasından silinmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Milleti adına özür dileyen Kemal Yalçın haddini aşmıştır. Ermeniler Osmanlı döneminde kendilerine güvenip devletin en önemli Dışişleri, Maliye Bakanlıkları ve TBMM'de Milletvekilliği görevi vererek Millet-i Sadıka diye adlandıran Türk milletine karşı yaptığı ihanetten dolayı Müslüman Türk milletinden özür dilemelidirler. ASİMDER Genel Merkezi olarak bu menfaat kokan taraflı yazılan kitabın yazarı Kemal Yalçın'ı şiddetle kınıyoruz” şeklinde konuştu.