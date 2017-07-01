ASİMDER’den İl Genel Meclisi üyesi Oluz ve Yusufoğlu’na ziyaret

Iğdır’da fes edilen il genel meclisinin yerine yeniden yapılan ve ara seçimde kazanan AK Parti İl genel meclis üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Asimder Genel Başkanı Gülbey, “Iğdır’da yapılan ara seçimde başarıyla çıkan ve 11 il meclis üyesinin 7 tanesini kazanan AK Parti il yönetimini tebrik ederek, İl meclis Başkanlığına seçilen Kurban Oluz’un ise Asimder yönetim kurulu üyesi oluşu bizleri ayrıca gururlandırmıştır. Iğdır yeni gelişen bir il olmasından dolayı yatırıma aç bir ildir. Şehrin tüm ilçe ve köylerine adaletli ve dengeli bir yatırım dağıtımı yapılacağına eminiz. İl meclis başkanı Kurban Oluz ve Vekili Mahmut Yusufoğlu’nu tanımaktayız kendi iş ve yaşantılarında adaletli olduklarını çalışkan ve sosyal faaliyetlerine destek olup toplumsal konularda duyarlılıklarına şahit olmuşuzdur. Yeni seçilmiş oldukları bu siyasi görevlerinde tebrik eder başarılar dileriz. Asimder Genel merkezi olarak her türlü desteğe hazırız” dedi.

Asimder’in bir üyesi olarak her zaman gurur duyduğunu belirten İl Genel Meclis Başkanı Kurban Oluz, “Bende Ermeni çetelerinin zulmüne uğramış ve dedesi bu faşistler tarafından katledilmiş bir ailenin torunuyum. Onun için Asimder’in çalışmalarını önemsiyorum. Ermeni lobisinin tek hedefi var Asimder’i yok etmek. Bizler buna müsaade etmeyeceğiz, siyasi olarak elimizden gelen desteği vereceğiz. Iğdır’ımızın tüm sorunlarına vakıfız köy köy ev ev biliyoruz gerekeni yapacağız herkes bundan emin olsun” şeklinde konuştu

İl Genel Meclisi Başkan Vekili Yusufoğlu ise, “Asimder Iğdır’ımızın ve Türkiye’nin kendi dalında en başarılı ve aktif olan uluslararası bir teşkilatıdır. Biz siyasilere düşende bu milli devlet politikasını savunan Asimder’in yanında olmaktır. Seçilmiş olduğumuz görevin süresinin az olmasına rağmen bize güvenip oy veren ve hizmet bekleyen vatandaşlarımızın güvenini boşa çıkartmayacağız. İl Özel İdaremiz ve Valiliğimiz ile el ele vererek şehrimizin sıkıntılarını aşacağımıza eminim” ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda Asimder Genel Başkanı Göksel Gülbey, İl Genel Meclis Başkanı Kurban Oluz ve Başkan Vekili Mahmut Yusufoğlu’na Türk-Azerbaycan bayrakları ile dernek logosunun bulunduğu masa bayraklarını hediye etti.