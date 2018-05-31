Iğdır’da şubelerinin açıldığı günden beri desteğini esirgemeyen Asimder Genel Merkezi ve Genel Başkanı Göksel Gülbey’e teşekkür eden Kansere Gülümse Derneği Iğdır Şube Başkanı Bilge Hatun Oğan, “Derneğimiz genel merkezi Türkiye genelinde Kanser hastalarının yakalandığı hastalıktan nasıl kurtulacağı veya bu hastalığın tedavisi için bazı merkezler açılması için faaliyetler yapmaktadır. Bizlerde şehrimizde Iğdır Sağlık İl Müdürlüğü ve bağlı kurumlarla işbirliği içerisindeyiz. Panel, toplantılar ve halk içerisinde açtığımız stantlarla bu hastalıktan nasıl korunur ve nasıl mücadele edileceği konusunda bilgilendirme broşürler dağıtıyoruz. Bu çalışmaları yaptığımız dönemlerde Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİM-DER) Genel Başkanı Göksel Gülbey ve yönetim kurulu üyelerinden hep destek gördük. Bu nedenle derneğimiz adına vermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür plaketi vermeyi uygun gördük” dedi.

Asimder Genel Başkanı Göksel Gülbey ise, “Iğdır’da ölüm sayısının çok olduğu bir hastalıkla ilgili bir sivil toplum kuruluşunun şubesinin açılmasını çok önemsiyor ve önemli bir gelişme olarak görüyorum. Teşkilatımıza yapmış olduğunuz bu nazik ziyaretten dolayı size ve yönetim kurulu üyelerinize teşekkür ederim. Şehrimizin başı ucunda 16 km uzaklıkta Ermenistan’da bulunan Metsamor nükleer santralinin saçtığı radyasyondan dolayı sınır köylerimizde yaşayan hemşerilerimizin ölüm sebebi kanser hastalığıdır. Bu konuda yapacağınız her türlü çalışmalara canı gönülden destek olmaya hazırız” şeklinde konuştu.

Ziyaretin sonunda Kansere Gülümse Derneği Iğdır Şube Başkanı Bilge Hatun Oğan, Asimder Genel Başkanı Göksel Gülbey’e vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür plaket verdi.