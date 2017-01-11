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11 Ocak 2017 19:14

Aşırı soğuktan kısmi felç geçiren tilki tedavi altına alındı

Aşırı soğuktan kısmi felç geçiren tilki tedavi altına alındı

11 Ocak 2017 19:14

Iğdır’da aşırı soğuklardan dolayı kısmi felç geçiren tilki tedavi altına alındı.
Iğdır’ın Halfeli beldesinde oturan Kerim Aksu isimli vatandaş, bahçesinde bulduğu tilkiyi Iğdır Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne götürdü. Durumun haber verilmesi üzerine Orman ve Su İşleri Iğdır Şube Müdürlüğü ekipleri tilkiyi koruma altına aldı. Koruma altına alınan ve veteriner hekim muayenesinden geçirilen tilkinin soğuktan dolayı kısmi felç geçirdiği ve arka bacaklarını kullanamadığı tespit edilerek Kars Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.
Orman ve Su İşleri Iğdır Şube Müdürü Mete Türkoğlu, Halfeli beldesinde Kerim Aksu isimli vatandaşın bahçesinde bulduğu tilkiyi koruma altına aldıklarını belirterek, “Yapılan muayenede soğuktan etkilendiğini ve yürümekte zorluk çeken tilkinin felç olduğunu düşünüyorum. Bunu anlamamız için Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezine gönderilecek. Rehabilitasyon merkezinde radyoloji tetkikler yapılacak ve tilkinin tedavisi de orada devam edecek” dedi.



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