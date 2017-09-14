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14 Eylül 2017 09:23

Azerbaycan Savaş Gazisi Kadınları Derneği üyeleri Iğdır’da

Azerbaycan Savaş Gazisi Kadınları Derneği üyeleri, “Tek Millet İki Devlet Kardeşlik Projesi” kapsamında Iğdır’a geldi.

Azerbaycan Savaş Gazisi Kadınları Derneği üyeleri Iğdır’da

14 Eylül 2017 09:23


“Tek Millet İki Devlet Kardeşlik Projesi” kapsamında Iğdır’a gelen Azerbaycan Savaş Gazisi Kadınları Derneği üyeleri ve beraberindeki heyet, Soykırım Anıtı ve Müzesi’ni ziyaret etti. Azerbaycan Savaş Gazisi Kadınları Derneği Başkanı ve Türkiye’de faaliyet gösteren Engelsiz Dünya Birliği Azerbaycan temsilcisi Rada Abbas, “Türkiye ve Azerbaycan’da bir toplantımız, etkinliğimiz olursa birbirimizle paylaşıyor ve gereken yardımı yapıyoruz. Bugün bizim projemizin başlangıç günüdür. Projemizin amacı, Azerbaycan ile Türkiye’de bulunan şehit ve gazi çocuklarının arkadaşlığı, Azerbaycan ile Türkiye Devleti arasındaki münasebetlerin daha iyi olması. Türkiye gazilerinin 19 Eylül Gaziler Günü’nü tebrik ediyorum. Gazilerimize can sağlığı, uzun ömür ve Türk dünyasının muhteşem bayraklarının Karabağ’da dalgalanmasını istiyorum” dedi.


Gazi oğlu olan Murat Azeroğlu isimli çocuk ise, Türkiye’nin çok güzel bir ülke olduğunu belirterek, “Soykırım Anıt ve Müzesi ile Ermeniler’in öldürdüğü şehitleri ziyaret ederek dualar okuduk. Azerbaycan ve Türkiye dostluğu var olsun” şeklinde konuştu.




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