Bakan Arslan: “Üniversite demek fabrika demek”

Bakan Arslan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Iğdır’da, Tuzluca ve Karakoyunlu ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldikten sonra, AK Parti teşkilatı tarafından organize edilen iftar yemeğine katıldı.

İftar yemeğinde konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Dilucu Sınır Kapısı, Ağrı, Doğubayazıt, Tuzluca, Digor ve Kağızman istikametine doğru bölünmüş yol sıcak asfalt olduğunu ve bu hizmetlerin devam edileceğini belirtti. Bakan Arslan, “İlçe ve beldelerimizdeki ihtiyaçlara destek olmaya devam ediyoruz. Baraj çok önemliydi ve AK Parti verdiği sözü yerine getirdi. 2 ay içerisinde su akar hale gelecek. Ünlendi Barajı, yeni baraj ve göletleri sizlerin hizmetine sunmaya devam edeceğiz. Üniversiteyi daha fazla geliştirmek adına bin 700 kişilik yeni öğrenci yurdu yapacağız. Bununla ilgili karar alındı projeler hazırlanıyor en geç Eylül ayında bu işin ihalesi yapılıp kazma vurulacak ve seneye bin 700 kişi sizlere hizmet edecek. Daha önce Iğdır’a geldiğimde söz vermiştim. Iğdırlı gençlere iş imkanı için çağrı merkezi yapacağız demiştim. Bugün üniversitede çağrı merkezini inceledik ve artık son aşamaya geldik. Iğdırlı gençlerden başvurular alınmaya başlandı. Bir ay içerisinde bunları da bitirip Iğdırlı gençlerin çağrı merkezinde çalışmasını sağlamış olacağız. Iğdır ve Tuzluca Hükümet Konağı istiyor. Arkadaşlarımız ve Valiliğimizle birlikte çalışıyoruz. Sağlık Bakanlığından yer tahsisini Hükümet Konağına çevirip gereğini yapacağız. Tuzluca Meslek Yüksek Okulunu Tuzluca’da hizmet verir hale getireceğiz. Iğdır’daki 5 bin olan öğrenci sayısını bu yıl 8 bine çıkarıyoruz. Üniversite demek fabrika demek. inşallah üniversitemizde Iğdır’a daha fazla hizmet edecek ve daha fazla misafir ağırlayacak” dedi.

Vali yolundaki Ak Parti seçim bürosunu ziyaret eden Bakan Arslan, Ankara’ya gitmek için Iğdır Havalimanına doğru yola çıktı.