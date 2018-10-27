Bakan Soylu, Geri Gönderme Merkezini inceledi

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Iğdır'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Geri Gönderme Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.

Türkiye-İran sınır hattında bulunan karakolları ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, göçmenler için Iğdır'a yapılan 2 bin 90 kişilik Geçici Geri Gönderme Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.

Iğdır-Doğubayazıt karayolu Erhacı köyü bölgesine yapılan Geçici Geri Gönderme Merkezi inşaatının tamamen bittiği ve şu an kullanılmaya hazır olduğu öğrenildi. 2 bin 90 kapasiteli Geri Gönderme Merkezini inceleyerek yetkililerden bilgi alan Bakan Soylu, burada yapılan incelemenin ardından yeni yapılan Polis Özel Harekat Kalekol inşaatına geçti. Iğdır'a yeni atanan İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce tarafından karşılanan Bakan Soylu, yeni yapılan Polis Özel Harekat Kalekol inşaatı hakkında bilgi verdi. Polis Özel Harekat Kalekol inşaatını gezen ve İl Emniyet Müdürü Göllüce'den bilgi alan Bakan Soylu, daha sonra kentten ayrılmak üzere Iğdır Havalimanı'na doğru hareket etti.

İncelemeler sırasında Bakan Soylu'ya, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Ağrı Valisi Süleyman Elban, 12. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Ağrı İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, Ağrı İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız ve Iğdır İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce eşlik etti.