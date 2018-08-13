Başkan Gülbey, Anadolu Diriliş Ocaklarını ziyaret etti

ASİMDER Genel Başkanı Gülbey, Anadolu Diriliş Ocakları 1071 Iğdır Şube Başkanı Ahmet Balcı ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek dernek hakkında bilgi verdi.

Ziyarette konuşan Gülbey, “Teşkilatınızın Alpaslan’ın Anadolu’ya gelip Bizansı yenerek Türklerin bu topraklara sahip olduğu tarihin başlangıcı olan 1071 tarihini isminin içerisine alışı çok önemli bir toplumsal mesajdır. Biz ASİMDER genel merkezi olarak kurulduğumuz yıldan beri Ermenilerin uydurup dünyayı kandırmaya çalıştığı sözde Ermeni soykırımı yalanıyla mücadele etmekteyiz. 1071 yılı bu bakımdan da önemli bir tarihtir. Ermeniler Bizansların içerisinde yaşayan azınlık ve ikinci sınıf bir halkken 1071 Malazgirt savaşından sonra bu perişan halkı biz Bizanslardan aldık. Bizanslar Ermenilerin gregoryan inancına tabi oldukları için diğer Hıristiyan mezheplerince dışlanmış ve sefil aç bir halde yaşama terk edilmişlerdi. 1071 yılında bizimle yaşamış ve milleti sadık oldular ancak ihanetten yine de vazgeçmediler. Bu ihanetleri unutmadan tarihleri hatırlayarak çalışmalarımızı yapıp milletimizi uyanık tutacağız. Bu çalışmalarda da teşkilatınızı yanımızda görmekten çok memnun oluruz” dedi.

Anadolu Diriliş Ocakları 1071 Iğdır Şube Başkanı Ahmet Balcı ise, “ASİMDER Ülkemiz ve milletimiz için milli bir davayı savunuyor. Bizlerde bu milletin bir mensubu olarak her zaman ASİMDER’in yanındayız. Anadolu kültürünü ve yaşanmışlarını unutulmaması için kurulmuş bir teşkilatız 1071 tarihini ismimizin içine koymamız ve diriliş dememizin sebebi Müslüman Türklerin ordu olarak ilk 1971 tarihinde bu topraklara gelmesi ve yayılmasından dolayı diriliş dedik. Ermenilere dost dedik en önemli makamları verdik yalnız onlar ise Rusya ve Avrupalılarla ortak hareket ederek Osmanlıya ihanet etmişlerdir” şeklinde konuştu.

Ziyaretin sonunda ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, Anadolu Diriliş Ocakları 1071 Iğdır Şube Başkanı Ahmet Balcı’ya Türk-Azerbaycan bayrağı ile dernek logosunun bulunduğu masa bayrağı hediye etti.