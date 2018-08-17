Başkan Gülbey, Başkan Çiğdem’i ziyaret etti

Ziyarette dernek hakkında bilgi veren ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “ASİMDER genel merkezi olarak 1915 sözde Ermeni yalanlarıyla mücadele etmekteyiz. Bölgemizde Ermeni çetelerinin yaptığı katliamların gerçek yüzünü toplumumuza anlatmaktayız. Sizlerde bu bölgenin insanı olmanızdan dolayı yapılan katliamları duymuşsunuzdur aile büyüklerinizden, bu milli konu her teşkilatın kurulma amacının dışında ikinci amacı olmalıdır. Teşkilatınız eğitim camiasına hitap etmesinden dolayı geleceğimiz olan gençlerin yetişmesi konusunda siz öğretmenlere ve eğitim camiasına yük düşmektedir. Gençlerimizi bu milli bilinçle yetiştirilmesi ve bölgede yaşanan olayları bilmeleri için sizin gibi eğitim sendikalarına ihtiyacımız bulunmaktadır. Önümüzdeki eğitim ve öğretim yılında ortaklaşa projeler dahilinde bilinçli bir toplum oluşturmak için birlikte çalışarak bir birimize destek olmalıyız” dedi.

Eğitim Bir Sen İl Başkanı Erkan Çiğdem ise, “ASİMDER’in çalışmalarına hem basın aracılığı hem de bazen birlikte oluşturulan sivil toplum kuruluşları platformlarından dolayı şahit olmaktayız. Sözde Ermeni soykırımı yalanı ülkemizi ve milletimizi karalama politikasıdır. Bizler eğitim camiası olarak bu karalama politikasının karşısında bilinçli bir gençlik yetiştirme gayretleri peşindeyiz. Sendika olarak eğitim camiasının özlük haklarını korumak için kurulsak da diğer bir görevimizde toplumsal konularda kurulacak olan ortak platformlara destek olmaktır bu bizim ikinci bir görevimizdir. Teşkilat olarak toplumsal konularda bizim üzerimize ne düşen varsa yardımcı ve desteklemeye hazırız. Ülkemize karşı başlatılmış olan Ekonomik savaşı da buradan kınamak isteriz. Bu zor günleri hep birlikte omuz omuza vererek aşacağız” şeklinde konuştu.

Ziyaretin sonunda ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, Eğitim Bir Sen İl Başkanı Erkan Çiğdem’e Türk-Azerbaycan bayrağı ile dernek logosunun bulunduğu masa bayrağı ve Azerbaycan Karabağ’da Ermenilerin yaptığı katliamları içeren tarih kitabı hediye etti.