Başkan Gülbey, MHP Gevaş Başkanı Altıntaş’ı ziyaret etti

Asimder Genel Başkanı Göksel Gülbey, Asimder Van İl ve Güneydoğu Bölge Temsilcisi İrfan Ermiş ve Azerbaycan Elmi Araştırmalar İçtimai Birliği Başkanı Telman Qasımov ile birlikte Van Gevaş MHP İlçe Başkanı Remzi Altıntaş’ı ziyaret ederek dernek hakkında bilgi verdi.

Ermeni lobisi ile Ermenistan devletinin anayasasının bağımsızlık bildirgesinin 11. maddesinde Türkiye’nin sınırlarını tanımadıklarını ve Doğu Anadolu ile Güneydoğuyu sözde Batı Ermenistan ilan etiklerini Van’ı da sözde başkenti olarak tanıdığına değinen Asimder Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Avrupa, Ermenistan ve İran’da yaşayan faşist Ermenilerin Türkiye’deki Ermeni cemaati içerisinde ki faşist düşünceye sahip din adamları veya kişilerle temasa geçerek kiliselerde ayin yapacağız diye resmi izin alarak o kiliselerde ayin yaptıktan sonra siyasi hareketler ve açıklamalar içerisine girerek siyasallaşmış ayinler yapılmaktadır. Bu siyasallaşmış ayinlerden biride Van Gevaş İlçesi sınırlarında bulunan Akdamar adası kilisesidir. Akdamar kilisesi o tarihlerde Hıristiyan Peçenek Türklerine aittir. Ancak Ermeniler buraya sahip çıkarak uyduruk bir yapılış tarihi uydurarak Akdamar kilisesinin Ermeni kilisesi olduğu yalanına karşı gerçek tarihi ortaya çıkartmalıyız. Bölgede PKK terör örgütüne de maddi manevi ve lojistik destek veren Ermenistan devlet yetkilileri Van şehri üzerinde gizli planlarını hayata geçirmek peşindedir” dedi.

Van Gevaş MHP İlçe Başkanı Remzi Altıntaş ise, “Asimder yöneticileri ile Azerbaycan’dan ilçemize gelerek teşkilatımızı ziyaret etmeniz bizleri onurlandırmıştır. Bizler Ermeni cemaatinin gelip kilisede ayin yaparak inançlarını yerine getirmelerine hiçbir zaman itiraz etmedik veya engel olmadık. Ancak Akdamar adasında kilise dışında ayin bittikten sonra Ermenistan bayrağı ile Ermenistan tarafından işgal olunmuş Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ’ın sözde bayraklarını açarak siyasi sloganlar atmaları bizleri rahatsızlık vermektedir. Biz Gevaş ilçesinde Asimder Genel Merkezinin yapacağı tüm faaliyetlere destek olmaya hazırız” şeklinde konuştu.

Ziyaretin sonunda Asimder Genel Başkanı Göksel Gülbey, Van Gevaş MHP İlçe Başkanı Remzi Altıntaş’a Türk-Azerbaycan bayrağı ile dernek logosunun bulunduğu masa bayrağı hediye etti.