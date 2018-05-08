Başkan Gülbey, müdür Dursun’u ziyaret etti

Asimder Genel Başkanı Göksel Gülbey, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Iğdır Karakoyunlu İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Salih Dursun’u ziyaret ederek, dernek hakkında bilgi verdi. Ziyarette konuşan Gülbey, “Karakoyunlu ilçesinin Azerbaycan’ın Ermeniler tarafından işgal edilmiş olan Dağlık Karabağ topraklarının işgalden kurtarılması konusunda önem arz etmektedir. Sebebi de Ermenistan’a sınır olan Alican kapısının ilçe sınırlarında bulunmasındandır. Alican sınır kapısı açılırsa Ermenistan nefes alır ve işgal ettiği Azerbaycan topraklarından geri çekilmeyecektir. İlçe’de gençlerin kurmuş oldukları Karabağ spor kulübü de şahsımı ve teşkilatımızı memnun etmiştir. Karabağ isminin bir spor kulübüne verilmesi gençler arasında bir bilincin oluştuğunun göstergesidir. Sizinde bu göreve yeni gelmenizle daha iyi çalışmalar yapacağımıza inanıyoruz. Yeni görevinizin hayırlı olmasını dileriz” dedi.

Iğdır Karakoyunlu İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Salih Dursun ise, “ziyaretinizden dolayı çok memnun oldum. Asimder özellikle bölgemizde profesyonel olarak çalışan STK’ların başında gelmektedir. İlçe gençlerimizin hepsinde milli bilinç bulunmaktadır. Azerbaycan Dağlık Karabağ’ın Ermeniler tarafından işgali bölge insanın nasıl yüreğinde yara ise bizimde yüreğimizde acıyan bir yaradır. Karabağ spor kulübümüz oynadığı yerel ligde de başarılı bir takımımızdır. Biz müdürlük olarak hem teşkilatınızın ilçe de yapacağı çalışmalara hem de gençlerimize Bakanlığımız ve Valiliğimizin uygun gördüğü doğrultuda yardımcı olmaya hazırız” şeklinde konuştu.

Ziyarettin sonunda Asimder genel Başkanı Göksel Gülbey, Iğdır Karakoyunlu İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Salih Dursun’a Ermenilerin bölgede yapmış oldukları katliamları içeren tarih kitapları hediye etti.