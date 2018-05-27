Başkan Gülbey, Saadet Partisi Başkanı Aslan’ı ziyaret etti

Yusuf Aslan’ı makamında ziyaret ederek dernek hakkında bilgi verdi.

Dini istismar eden Ermeni lobisinin Kilise ve dini mekanları mesken tuttuklarını belirten Asimder Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Siyasi ideolojisi olan siyasi parti ve üyelerinin sözde Ermeni soykırımı yalanına karşı hem TBMM çatısı altında hem de parti bünyesinde siyaset yapan yakın dini cemaatlerde devlet politikası çerçevesinde mücadele vermelidirler. Türkiye’de bulunan Ermeni dini adamları nasıl Ermenistan’da bulunan tüm dünya Ermenileri Katolikosu 2. Karekin tarafından yönetilip ve sözde Ermeni soykırımını tanınması ile tanıtılmasında aktif çalışıyorlarsa bizim dini alimlerimiz ve siyasilerimizde bu kirli yalan propaganda karşısını dini çalışmalarla karşı koymalı ve gerçekleri milletimize anlatmalıdır. Milli Görüş çizgisinden gelen Saadet Partisi yöneticilerinden bu sözde Ermeni soykırımı konusunda da milli duruşlarını bekliyor ve destek istiyoruz” dedi.

Saadet Partisi Iğdır İl Başkanı Av. Yusuf Aslan ise, “Uluslararası arenada aktif mücadele veren Asimder yöneticileri ve Iğdır’lı genç iş adamlarımızın teşkilatımızı ziyaret etmeniz bizleri onurlandırmıştır. Bizler milli görüş fikri ile siyasete başlayan bir siyasi partiyiz. Bizim için öncelik devlet sevgisi gelmektedir, sözde Ermeni soykırımı yalanı da devletimizi yurt dışında zor duruma sokup karalama politikasına dönüşüyorsa bizlerde milli bir düşünceye sahip olan siyasi parti olarak karşısına dikilmek görevimizdir. Teşkilat olarak dünya’da milletlerin kardeşliğinden yanayız. Coğrafyamızda küskünlükler ve yasakların yaşanmamasını istiyoruz. Ermenistan 1915 olayları konusunda arşivlerini açmalı ve işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilerek kardeşliğe ve bölge huzuruna yardımcı olmalıdır” şeklinde konuştu.

Ziyaretin sonunda Asimder Genel Başkanı Göksel Gülbey, Saadet Partisi Iğdır İl Başkanı Av. Yusuf Aslan’a Türkiye-Azerbaycan bayrağı ile dernek logosunun bulunduğu masa bayrağı ile bölgede katliam yapan Ermeni çetelerinin yaptıklarını içeren tarih kitapları hediye etti.