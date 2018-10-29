Başkan Gülbey'in Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, Cumhuriyet'in ilanının 95'inci yıldönümü nedeniyle bir açıklama yaparak bugünün şanlı tarihimizin en önemli günlerinden birisi olduğunu belirtti.

ASİMDER Genel Başkanı Gülbey, “Cumhuriyetimizin ilanının 95'inci yıl dönümüne ulaşmanın haklı sevincini ve onurunu yaşıyoruz. Ortak duygu ve ideallerle kenetlenen ecdadımız, istikbal aşkıyla küllerinden yeniden doğarak hürriyete koşmuş ve ortaya koyduğu bağımsızlık iradesini Cumhuriyet ile taçlandırmıştır. Kanla, canla kurulan ve Cumhuriyetle taçlandırılan bu ülkeye yapılabilecek en büyük hizmet, çok çalışmak ve yeni eserler kazandırmaktır. İstikametini muasır medeniyetlerin de ötesi olarak tespit eden Cumhuriyetimiz; gücünü milli bir şuurun ortaya koyduğu mücadeleden almıştır. Bu şuur ile vatanına ve istikbaline sahip çıkan necip milletimiz, yakın dönemde karşılaştığı türlü zorluk ve ihanetleri aşmış, kara sayfaları bir bir kapatmış ve nihayetinde ?15 Temmuz? destanını yazmıştır. Bu aziz millete önce bağımsızlığı, ardından da Cumhuriyet'i armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm aziz şehitlerimize ve şanlı gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Görevimiz onların bize bıraktığı bu vatanı ebediyen korumak, bu ülkenin müreffeh olması için de çok çalışmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, ASİMDER camiamızın ve tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, Tekrardan başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakları bize vatan kılan tüm şehit ve gazilerimizi şükranla, tazimle ve minnetle yad ediyorum” şeklinde konuştu.