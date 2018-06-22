Başkan Korkusuz kursiyerlerle bir araya geldi

Toplantıda konuşan Tuzluca Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Korkusuz, “Bugün Tuzluca Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde eğitim gören kursiyerlerimizle birlikte belediyemizin hizmetleriyle ilgili bilgi alış verişinde bulunduk. Başta Halk Eğitim Müdürümüz Hamit Ulutaş olmak üzere katılım sağlayan tüm kursiyerlerimize teşekkür ediyorum. Yapılacak çalışmalara belediye olarak dün verdiğimiz desteği bugün de devam ettireceğiz. Kursiyerlerin iyi bir eğitim süreci yaşamaları için her türlü desteği sağlayacağız” dedi.