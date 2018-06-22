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22 Haziran 2018 16:08

Başkan Korkusuz kursiyerlerle bir araya geldi

Tuzluca Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Korkusuz, Halk Eğitim Müdürü Hamit Ulutaş, Milli Eğitim Müdürü Turkay Otay, Öğretmen ve kursiyerler bir araya geldi.

Başkan Korkusuz kursiyerlerle bir araya geldi

22 Haziran 2018 16:08


Toplantıda konuşan Tuzluca Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Korkusuz, “Bugün Tuzluca Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde eğitim gören kursiyerlerimizle birlikte belediyemizin hizmetleriyle ilgili bilgi alış verişinde bulunduk. Başta Halk Eğitim Müdürümüz Hamit Ulutaş olmak üzere katılım sağlayan tüm kursiyerlerimize teşekkür ediyorum. Yapılacak çalışmalara belediye olarak dün verdiğimiz desteği bugün de devam ettireceğiz. Kursiyerlerin iyi bir eğitim süreci yaşamaları için her türlü desteği sağlayacağız” dedi.




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