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18 Eylül 2017 17:21

Başkan Teksay’ ın Yeni Eğitim-Öğretim Yılı Mesajı

Iğdır Aralık Belediye Başkanı Bayram Teksay, 2017-2018 yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Teksay’ ın Yeni Eğitim-Öğretim Yılı Mesajı

18 Eylül 2017 17:21


Iğdır’ın Aralık ilçesi belediye başkanı Bayram Teksay’ın yayımladığı mesaj şöyle, “Uzunca bir tatil sonrası, eğitim-öğretime başlamanın tatlı heyecanını yaşıyorsunuz. Tatilde güzel ve eğlenceli vakit geçirerek dinlenmiş olduğunuzu umuyorum. Şimdi okula umutla ve heyecanla başlama zamanı geldi. Unutmayın ki dersleriniz için göstereceğiniz ilgi ve çalışma azmi sizi başarıya götürecektir. Bu başarı da geleceğe emin ve sağlam adımlarla ilerlemenizi sağlayacaktır. Daha mutlu ve güzel bir gelecek için her zaman sizin yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim.”




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