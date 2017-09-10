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10 Eylül 2017 11:01

Başkan Yikit, esnaf ile buluştu

Iğdır Belediye Başkanı Murat Yikit, Belediye Meclis Üyeleri ile Galericiler Sitesinde esnaflık yapan vatandaşları ziyaret ederek sabah kahvaltısında esnaflar ile bir araya geldi.

Başkan Yikit, esnaf ile buluştu

10 Eylül 2017 11:01


Esnafın daveti üzerine sabahın erken saatlerinde kahvaltıda bir araya gelen başkan Yikit esnaflar ile uzun süre sohbet ederek sorunları dinledi. Belediye Başkanı Murat Yikit, “Biz fırsat buldukça esnaflarımız ve vatandaşlarımız ile bir araya gelerek onların sorunlarını ve önerileri hem dinleyip hem de çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bugünde galericiler sitesindeki esnaflarımız çok güzel bir ortam hazırlamışlar esnaflarımız ile hem kahvaltı yaptık hem de sorunlarımız üzerine sohbetler gerçekleştirdik. Biz elimizden geldikçe esnaflarımız ve vatandaşlarımız ile buluşmaya onları dinlemeye devam edeceğiz” dedi.


Galericiler sitesi esnaflarından Fahrettin Aras, Başkan Yikit’e davetlerini kırmadığı için teşekkür ederek bir takım sorunların olduğunu ve Başkan Yikit’in sorunlarla ciddi anlamda ilgilendiğini söyledi.




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