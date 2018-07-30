Diğer
Kategoriler
30 Temmuz 2018 17:10

Beyin kanaması geçiren Bircan’ın sağlık durumu iyi

Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırılan CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan’ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Beyin kanaması geçiren Bircan’ın sağlık durumu iyi

30 Temmuz 2018 17:10


Iğdır’a kurultay çalışmaları için gelen CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan ameliyata alındıktan sonra, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay Iğdır’a geldi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay yaptığı açıklamada, merkez yönetim kurulu toplantısı yaptıkları sırada Edirne Milletvekili Erdin Bircan’ın rahatsızlık geçirdiği haberini aldıklarını belirtti.


Altay, “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, bir doktor milletvekili arkadaşımızla birlikte buraya hareket etmem talimatını verdi. Erdin Bey’le ilgili tıbbın yapabileceği her şey yapılmış ve kendisi şuan bir ameliyat geçirdi. Kanamalı o bölge temizlendi yeni bir kanama yok ve durumu iyi görünüyor. Her şeye rağmen tedbir bakımından hocalarımızda uygun görürse Ambulans uçakla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesine sevk edeceğiz. Tedavisinin kalan kısmı Ankara’da devam edecek” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER IĞDIR HABERLERİ
IĞDIR HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    40°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç