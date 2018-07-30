Beyin kanaması geçiren Bircan’ın sağlık durumu iyi

Iğdır’a kurultay çalışmaları için gelen CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan ameliyata alındıktan sonra, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay Iğdır’a geldi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay yaptığı açıklamada, merkez yönetim kurulu toplantısı yaptıkları sırada Edirne Milletvekili Erdin Bircan’ın rahatsızlık geçirdiği haberini aldıklarını belirtti.

Altay, “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, bir doktor milletvekili arkadaşımızla birlikte buraya hareket etmem talimatını verdi. Erdin Bey’le ilgili tıbbın yapabileceği her şey yapılmış ve kendisi şuan bir ameliyat geçirdi. Kanamalı o bölge temizlendi yeni bir kanama yok ve durumu iyi görünüyor. Her şeye rağmen tedbir bakımından hocalarımızda uygun görürse Ambulans uçakla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesine sevk edeceğiz. Tedavisinin kalan kısmı Ankara’da devam edecek” dedi.