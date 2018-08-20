Bıçak bileyicilerinin bayram mesaisi

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar, kurban kesimi için yeni bıçak almazken, bazı vatandaşlar ise eski bıçaklarını bilemeyi tercih ediyor.

Iğdır merkez Şube Sokakta bıçak bileyiciliği yapan esnaf Mehmet Ali Usta, vatandaşların yeni bıçak almaktan çok eski bıçaklarını bilettiğini belirtti. Mehmet Usta, “Kurban bayramının yaklaşmasıyla eski bıçaklarını bileyen vatandaşlar daha fazla. Eski yıllara göre, işimizde biraz düşüş olsa da çok şükür yinede yoğunuz” dedi.

Bıçaklarını bileten Kasım Aydınlık isimli vatandaş ise, “Kurban bayramının gelmesiyle bıçaklarımızı biletiyoruz. Her sene olduğu gibi bu yılda ustamız bıçaklarımızı biliyor. Bizde kurbanımızı kesiyoruz. Herkese hayırlı bayramlar” ifadelerini kullandı.

Bıçak satıcısı esnaf Ahmet Vurgun, hiç bıçak satamadıklarını ve işlerinin olmadığını belirtti. Vurgun, “bu yıl işlerimiz çok kesat bayram olduğu bile belli değil. Yeni bıçaklar çok pahalı olduğu için vatandaşlar eski bıçaklarını bilemeye geliyor. Geçen sene 22 TL’ye sattığımız bıçağı bu yıl 37 TL’ye satıyoruz. Vatandaşın gücü yeni bıçak almaya yetmediği için eski bıçakları bilemeyi daha çok tercih ediyor. Allah yardım etsin millete” şeklinde konuştu.