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12 Eylül 2017 09:03

Boğazına fıstık kabuğu kaçan çocuk kurtarıldı

Ağrı’da iki yaşındaki çocuğun boğazına kaçan fıstık kabuğu Iğdır Devlet Hastanesinde yapılan ameliyatla başarılı bir şekilde çıkarıldı.

Boğazına fıstık kabuğu kaçan çocuk kurtarıldı

12 Eylül 2017 09:03


Fıstık yerken kabuğu nefes borusuna daha sonra akciğerine kaçan 2 yaşındaki Muhammed Armağan, Iğdır Devlet Hastanesi’nde yapılan operasyonla sağlığına kavuştu.


Armağan’ın ciğerindeki fıstık kabuğu, Göğüs Cerrahi Uzmanı Dr. Muhammet Ali Beyoğlu tarafından bronkoskopi yöntemiyle çıkartıldı.


Ağrı’da ikamet eden çocuğun babası, "Oğlum kuruyemiş yerken aniden ağrı, öksürük ve morarma başladı. Acilen Ağrı Devlet hastanesine götürdük. Ağrı Devlet Hastanesinde çıkarma imkânı olmayınca diğer iller arandı. Sonra bizi Iğdır’a sevk ettiler. Yapılan tetkiklerinden sonra oğlumun sağ akciğerinde kabuk tespit edildi. Acilen bizi ameliyata alan doktorumuz başarılı bir ameliyatla çocuğumun akciğerindeki kabuğu çıkardı. Doktorumuzdan Allah razı olsun oğlumun hayatını kurtardı’ dedi.


Ameliyatı gerçekleştiren göğüs cerrahi uzmanı Dr. Muhammet Ali Beyoğlu, çocukların yemek yerken ya da oyun oynarken nefes borularına kaçan yiyecek ve cisimlerin parmakla çıkarılmaya çalışılmasının ölüme neden olabildiğini belirterek, aniden ortaya çıkan nefes kesilmesi, morarma, öksürük ve hırıltıyla kendini gösteren bu durumda, cismin tespit edilmeden parmakla müdahale edilmesi de hava yolunun tıkanmasına bağlı çocuğun yaşamını yitirmesine neden olabiliyor. Çocuklarda kuru yemişten, küçük parçalı oyuncaklara, yemekteki kemik parçasından şekere kadar küçük cisimlerden birinin nefes borusu ya da akciğere kaçması, ölümle ya da tedavide gecikmeye bağlı kronik akciğer sorunlarıyla sonuçlanabiliyor. Yabancı cismin hava yollarına kaçmasının ardından çocukta nefes kesilmesi, morarma gibi hava yollarının tamamen tıkandığını düşündüren bulguların olması halinde ise ilk yardımda özel manevralar yapılmalı. Bu manevralar bir yaşından büyük çocuklar için yapılmalı. Bir yaşından küçük çocuklar için ise göğüs ve sırta arka arkaya yapılan vuruşlar şeklinde uygulanmalıdır. Yabancı cisim sıklıkla ameliyat gerektirmeden ’bronkoskop’ diye isimlendirilen ışıklı kamera sistemiyle hava yolundan çıkartılabilir. Hastanemizde bu donanımlar mevcuttur.3 Yaşından küçük çocuklarda anne ve babalar yabancı cisim konusunda dikkatli olmalıdır. Yabancı cisim yutan çocuğun derhal hastaneye götürülmesi gerekir. ’’ dedi.




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