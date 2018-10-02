Budanur köy okullarını ziyaret etti

Iğdır merkeze bağlı Alibey köy İlk ve Ortaokulunda incelemelerde bulunan ve okul öncesi eğitimin önemine dikkat çeken Budanur, “Eğitimin ilk basamağını oluşturan okul öncesi eğitim, gömleğin ilk düğmesidir. Bu düğmenin doğru iliklenmesi gerekir. Eğitim, öğrenci, öğretmen ve veli üçgeninden oluşan platformdur. Bu birliktelik ne kadar bilinçli ve sağlıklı olursa çocuklarımızda o oranda sağlam bir kişilik kazanırlar. Eğitimin sağlam temeller üzerine kurulmasında ve insanların ileri yaşlardaki başarılarında okul öncesi eğitimin rolü bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Ana kucağındaki yoğun ilgiden sonra anaokulu ortamı çocuk için dünyaya açılan yepyeni bir penceredir” dedi.

Budanur, Öğretmenlerden, veliler ile iyi diyalog içinde olmalarını ve çevrenin konumunu göz önüne alarak ikili ilişkilere önem verip okula gelmeyen öğrencileri okula kazandırmalarını istedi.