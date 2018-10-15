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Budanur köy okullarını ziyaret etti

Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Budanur, okulların açılmasıyla birlikte Aliköçek, Mezra ve Kervansaray köylerinde bulunan ilk ve ortaokulları gezerek öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.


Eğitimle ilgili sorunları yerinde görmek, öğretmen ve öğrencilerin yaşadıkları sorunlara pratik çözümler bulabilmek amacıyla okul ziyaretlerinde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Budanur, derslere iştirak ederek öğrencilerle sohbet etti. Ardından öğretmenlerle toplantı yapan Budanur, idareci ve öğretmenlere yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

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