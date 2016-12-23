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23 Aralık 2016 09:26

Cambaz fareden görsel şov

Cambaz fareden görsel şov

23 Aralık 2016 09:26

Iğdır’daki bir depoda bulunan klima kablosu üzerinde adeta ip cambazı gibi oynayan farenin görüntüsü, görenleri hayretler içerisinde bırakıyor.
Iğdır’da yaşayan Rıfat Tuza isimli vatandaş, kullandığı depoya malzeme almak için gittiğinde, bir farenin kablo üzerinde oynadığını gördü. Hemen telefonunu çıkararak fareyi görüntüleyen Tuza, gördüğü manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.
Sabah erken saatte depoya malzeme almak için gittiğini ifade eden Tuza, “Hava çok soğuk olduğu için klimanın kablosunu takayım dedim. Kabloya doğru yöneldiğimde bir farenin klima kablosuna tutunduğunu ve oyun oynadığını gördüm. Hiçbir şey yapmadan telefonumu çıkarıp o fareyi videoya kaydetmeye başladım. Sanki ben yokmuşum gibi kablonun üzerinde adeta cambaz gibi oynuyordu” dedi.
Rıfat Tuza’nın şaşkın bir biçimde izlediği farenin hareketlerini kaydettiği görüntüler vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla izlendi.



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