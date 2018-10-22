Çektiği fotoğraflarla çocuklara umut oldu

Iğdırlı fotoğraf sanatçısı öğretmen Mehmet Özcan, yırtık bir çocuğun fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaşması sonucu başlattığı sorumluluk kampanyasıyla Türkiye'ye sesini duyurdu. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 450 botu köy okullarındaki çocuklara elleriyle götüren Özcan, bu yıl yaklaşık 20 bin adet botu miniklere ulaştırmayı hedefliyor.

Iğdır'da öğretmen Mehmet Özcan, köy çocuklarının ayaklarını ısıtıyor. Fotoğraf sanatçısı öğretmen Mehmet Özcan'ın ayakkabıları yırtık bir çocuğun fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaşmasıyla başlayan kampanyada, ihtiyaç sahibi öğrenciler için kışlık giysi yardımı toplandı.

Sosyal sorumluluk kapsamında ortak amacın, kışın gelmeden botsuz çocuğun kalmaması olduğunu vurgulayan Özcan, bu sene yaklaşık 20 bin botu öğrencilere ulaştırmayı hedeflediğini kaydetti.