Diğer
Kategoriler
30 Nisan 2018 10:56

Çocuk Acil birimi düzenlenen törenle açıldı

Iğdır Devlet Hastanesi Çocuk Acil birimi düzenlenen açılış töreniyle hizmet vermeye başladı.

Çocuk Acil birimi düzenlenen törenle açıldı

30 Nisan 2018 10:56


Açılış kurdelesini kestikten sonra Çocuk Acil birimini gezen Iğdır Valisi Enver Ünlü, “ilimizde Çocuk Acil birimine ihtiyaç vardı. Yeni açılan birimimiz günlük 500 hastaya hizmet verebilecek. Çocuk Acil birimimiz hasta çocuklarla, ailelerinin bekleme esnasında sıkılmadan vakit geçirebilecekleri, çocukların kendilerini mutlu ve güvende hissedebilecekleri bir yer olarak hizmete açıldı. Hastanemizde ki kapsamlı çocuk acil tedavi bölümünün Iğdır’a hayırlı olmasını, emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.


Program, Çocuk Acil bölümünün oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkür plaketinin verilmesinin ardından son buldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER IĞDIR HABERLERİ
IĞDIR HAVA DURUMU
25
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    23°C
  • Perşembe
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Cuma
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç