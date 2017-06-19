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19 Haziran 2017 11:34

Çöp konteyneri yıkama ve dezenfekte aracı

Iğdır Belediyesi vatandaşların daha sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için çöp konteynerlerinin temizlenmesi ve dezenfekte edilebilmesi amacıyla çöp konteyneri yıkama ve dezenfekte aracını hizmetine sundu.

Çöp konteyneri yıkama ve dezenfekte aracı

19 Haziran 2017 11:34


Konu ile ilgili açıklama yapan Iğdır Belediye Başkanı Murat Yikit, Iğdır’ın daha temiz bir kent olması için çalışmaların itinayla devam ettiğini belirtti. Yikit, “Bugün yeni bir hizmetimiz olan çöp konteyneri yıkama ve dezenfekte aracımızı halkımızın hizmetine sunduk. Bu aracımız sayesinde çöp konteynerleri yerinde, hızlı, ekonomik ve etkin bir şekilde temizliği yapılarak, koku oluşumunu engellerken, aynı zamanda larva ve sinek oluşumunun da önüne geçmiş olacağız. Bulunduğu yerde yıkama aracının içine alınan çöp konteyneri, basınçlı ve sıcak su ile içi ve dışı yıkanıp dezenfekte edildikten sonra tekrar yerine bırakılmaktadır. 3-4 dakika süren bu işlem sayesinde şehrin sokak ve caddelerinde çöp konteynerleri, temiz ve steril hale getirilirken şehrimiz de layık olduğu temiz çevreye kavuşmuş olacaktır” dedi.




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