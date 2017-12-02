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02 Aralık 2017 17:26

Cumhurbaşkanı Erdoğan Iğdır’da

AK Parti 6.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Iğdır’da

02 Aralık 2017 17:26

Olağan Kongresine katılmak üzere Iğdır’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongreye katılmadan önce vatandaşlara hitap etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında, “Çok farklı bir dönemden geçiyoruz ve bu dönem de özellikle Iğdırımızın işi çok. Çok iyi ve yoğun çalışacağız. 2019’un Mart ve 2019’un Kasım ayına en ideal şekilde hazırlanacağız” dedi.


Batı ne ise Doğunun da aynı olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Batı neyse Iğdır’da o. Batıya ne yapılıyorsa Iğdır’a da o yapılıyor ve yapılacak. Türkiye Cumhuriyet’i devletinden başka devlet tanımıyoruz. Yok paralel devletmiş, yok şuymuş, yok buymuş. Asla. Türkiye Cumhuriyeti devleti çatısı altında tek millet, tek bayrak, tek vatan olarak yolumuza devam ediyoruz. Aramıza fitne sokmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan halka hitap ettikten sonra Olağan Kongresine katılmak üzere alandan ayrıldı.




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