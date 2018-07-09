Doğunun Çukurova’sında buğday hasadı başladı

Iğdır’da havaların sıcak gitmesi nedeniyle 10 gün erken başlayan buğday ve arpa hasadı başladı. Iğdır’da 230 bin dekar civarında ekim alanıyla ortalama verimin 700 kg olacağı bekleniyor.

Iğdır Merkez Yaycı Köyü muhtarı Şehmuz Akot, bu yıl havaların sıcak ve yağmurlu geçmesi nedeniyle verimin arttığını belirtti. Akot, “Bu yıl yağmurdan dolayı su sıkıntısı olmadı. Verim, geçen yıla göre yüzde 30 arttığı için çiftçinin geliri artacak. Çiftçi olarak memnunuz” dedi.

Çiftçi Cafer Yıldırım ise, “Bu sene üründen çok memnunuz. Dekar başına 30 kilo serptim. İnşallah verim güzel olacak” şeklinde konuştu.