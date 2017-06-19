Ebabil kuşuna öğretmen sevgisi

Iğdır Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Mete Türkoğlu, veteriner kontrolünden geçirilen yavru ebabil kuşunun yaklaşık 40-45 günlük olduğunu belirtti. Türkoğlu, "Kanatlarında herhangi bir sorun olmadığı, uçması ve kendini besleyebilmesi için yaklaşık 15-20 günlük bir süre olmasından dolayı Şube Müdürlüğümüzde bakıma alınmıştır. Mayıs ayında kuluçkaya yatan Ebabil Kuşlarının kuluçka süresi 20-21 gündür. Yavruları yaklaşık 2 ay sonra uçma yeteneğine sahip olurlar. Göçmen kuş olan ebabil, bütün ihtiyaçlarını havada karşılayan, uçarken böcek ve sinekleri avlayarak beslenen, havada uyuyan bir kuştur. Kayalıklarda, oyuklarda ve özellikle köylerde ahşap balkonlarda tahta aralarına yuva yaparlar. Bakıma alınan yavru ebabil kuşu tamamen uçma becerisi kazandıktan sonra yaşam ortamına geri bırakılacaktır. Öğretmenimize doğaya ve yaban hayatına göstermiş olduğu duyarlılıktan ötürü teşekkür ederim" dedi.