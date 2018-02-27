Eğitim-Bir-Sen Şubesinde görev değişikliği

Iğdır’da görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya gelen Erkan Çiğdem, “2009 yılından bugüne kadar sendikamızın il başkanı olarak görev yapan ve sendikamızın bugün yetkili sendika olmasında büyük emekleri olan Malik Akşit başkanımız, geçirmiş olduğu kalp krizi nedeniyle iki kez anjiyo olmuş ve sağlığı giderek bozulmuştur. Ağır gelen yoğun tempo nedeniyle yürütmüş olduğu iki İl başkanlığından biri olan Eğitim-Bir-Sen şube başkanlığından sağlık sorunlarından dolayı istifa etmiştir. Halen Memur-Sen İl Başkanlığı görevini yürüten başkanımıza acil şifalar diliyoruz. Sendikamıza büyük emekleri olan başkanımızın, bayrağı bıraktığı yerden, yönetim kurulumuzun takdiri ile il başkanlığı görevini üstlenmiş bulunmaktayım” dedi.