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27 Şubat 2018 15:16

Eğitim-Bir-Sen Şubesinde görev değişikliği

Iğdır Eğitim Bir Sen İl Başkanı Malik Akşit’in rahatsızlığı nedeniyle görevinden istifa etmesinin ardından, yönetim kurulu üyeleri toplanarak yapılacak seçime kadar İl başkanlığına Erkan Çiğdem’i seçti.

Eğitim-Bir-Sen Şubesinde görev değişikliği

27 Şubat 2018 15:16


Iğdır’da görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya gelen Erkan Çiğdem, “2009 yılından bugüne kadar sendikamızın il başkanı olarak görev yapan ve sendikamızın bugün yetkili sendika olmasında büyük emekleri olan Malik Akşit başkanımız, geçirmiş olduğu kalp krizi nedeniyle iki kez anjiyo olmuş ve sağlığı giderek bozulmuştur. Ağır gelen yoğun tempo nedeniyle yürütmüş olduğu iki İl başkanlığından biri olan Eğitim-Bir-Sen şube başkanlığından sağlık sorunlarından dolayı istifa etmiştir. Halen Memur-Sen İl Başkanlığı görevini yürüten başkanımıza acil şifalar diliyoruz. Sendikamıza büyük emekleri olan başkanımızın, bayrağı bıraktığı yerden, yönetim kurulumuzun takdiri ile il başkanlığı görevini üstlenmiş bulunmaktayım” dedi.




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