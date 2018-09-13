Eğitime hazırlık ve güvenlik toplantısı

Iğdır'da Eğitime Hazırlık ve Eğitim Güvenliği toplantısı Valilik toplantı salonunda gerçekleşti.

Toplantıda, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı öncesi okullarda alınacak güvenlik tedbirleri, okul servisleri, yapılacak denetimler, uyuşturucu ile mücadele, trafik, sağlık ve eğitimde kalitenin artırılmasına yönelik konular görüşüldü.

Yapılan sunumların ardından katılımcılar tarafından dile getirilen soru, görüş ve önerilerin değerlendirilmesinin ardından toplantı sona erdi.