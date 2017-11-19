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19 Kasım 2017 09:40

Emekçi ev hanımları kapalı bir mekan yapılmasını istiyor

Iğdır’da kurulan “Kadın Emek Pazarı”nda yaptıkları el emekleri ürünleri satışa sunan ev hanımları, çadır yerine kapalı bir mekan yapılmasını istedi.

Emekçi ev hanımları kapalı bir mekan yapılmasını istiyor

19 Kasım 2017 09:40


Iğdır Belediyesi tarafından yer altı çarşısı üzerine kurulan pazarda ev hanımlarının kendi imkanlarıyla yaptıkları el örgüsü, yöresel yiyecek ve bazı bitkiler satışa sunuluyor. Çadır değil de kapalı bir yerin olması durumunda evde boş oturan bütün kadınların pazarda ürünlerini sergileyebileceklerini belirten Gülüssüm Durdağı, “Burada sattığımız ürünleri evde kendimiz yapıyoruz. Pazar çadırda olduğu için yaptığımız ürünleri her gün götürüp getirmek zorunda kalıyoruz. Pazar çadırda değil de kapalı bir yerde olsa sabah açar, akşam da kilitleyip evimize gideriz. Böylelikle yaptığımız ürünleri de her gün eve götürüp getirmek zorunda kalmayız. Yetkililerden bizim için kapalı bir yer yapmalarını istiyoruz" dedi.




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