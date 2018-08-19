Emniyet Müdürü Ekici’den bayramı mesajı

Emniyet Müdürü Ekici yayınladığı mesajında, “Bizleri yakınlaştıran, birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, insanlık duygularımızı geliştiren saygı ve hoşgörünün pekiştiği, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel şekilde sergilenerek doruğa ulaştığı, dayanışma ve paylaşım ruhuyla kardeşliğimizi güçlendirdiğimiz bir Kurban Bayramını daha hep birlikte huzur ve güven içerisinde karşılamanın mutluluğunu yaşamaktayız. Kültürümüzde ve toplumsal yaşamımızda önemli bir yer tutan bayramlar, anlamına uygun biçimde yaşatılmalı, sevgi, saygı ve dostluk bağlarının güçlenmesi amacıyla en iyi biçimde değerlendirilmelidir. Zira bayram, gönül almak, kalp onarmak ve mağdurların yüzünü güldürmektir. Iğdır Emniyet Müdürlüğü olarak Kurban Bayramını huzur ve güven içerisinde geçirmeniz için personelimiz 24 saat görevi başındadır. Siz kıymetli Iğdırlı hemşerilerimin karşılaştığı her türlü Asayiş, Güvenlik ve Trafik olayları ile ilgili ihbar, şikayet ve yardım talepleriniz için 155 Polis İhbar Hattı ile 225 10 20-21-22, 0 505 318 76 00 numaralı telefon ve 225 10 39 faks numarası 7/24 saat kesintisiz hizmetinizdedir. Kurban Bayramı’nın toplumumuzun birliğinin, bütünlüğünün sağlanmasına, kardeşliğimizin pekiştirilmesine ve barışa vesile olmasını diliyor, bu vesileyle, Iğdırlı hemşerilerimin Kurban Bayramını şahsım ve teşkilatım adına en içten dileklerimle kutlar, aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anar, sağlık, mutluluk ve esenlik dolu günler dilerim” dedi.