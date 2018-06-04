Erzincanlı Iğdırlıları mest etti

Etkinlik kapsamında Iğdır’a gelen Dursun Ali Erzincanlı okuduğu şiirlerle Iğdırlıları mest etti.

Programda konuşan Iğdır Valisi Enver Ünlü, Dursun Ali Erzincanlı’nın çok duygusal ve gönül insanı olduğunu belirtti. Ünlü, “Ramazan ayının bu mübarek akşamında çok kıymetli Dursun Ali Erzincanlı’yı dinledik. Bizleri Kudüs ve 15 Temmuz’a götürerek hüzünlendirdi. Kendisi çok duygulu ve gönül insanı. Bu mübarek Ramazan akşamında gönül tellerimize dokundu ve bizler ondan istifade ettik” dedi.

Konser sonunda, Dursun Ali Erzincanlı’ya katkılarından dolayı plaket veren Iğdır Valisi Enver Ünlü, emeği geçenlere teşekkür etti.