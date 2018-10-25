Geleceğin mühendisleri pamuk tarlasında

Iğdır Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Neslişah Şurgun, yarınların teminatı ve geleceğin mühendisleri olan çocukları hasat yapılacak pamuk tarlasına götürdüklerini belirtti. Şurgun, “geleceğin çiftçi, mühendis, öğretmen ve diğer meslek sahibi olacak çocuklarımıza ülke ve ilimiz için üretimin ne kadar önemli olduğunu detaylı bir şekilde anlattık” dedi.