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Göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 11 yaralı

Iğdır’da göçmenleri taşıyan minibüsün şarampole uçması sonucu 11 göçmen yaralandı.

Iğdır'da göçmenleri taşıyan minibüsün şarampole uçması sonucu 11 göçmen yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, yurda yasa dışı yollarla giriş yapan ve Aralık ilçesi Babacan köyü yakınlarında kaza yapan 09 U 6332 plakalı aracın şarampole uçması sonucu araçta bulunan 33 Afganistan uyruklu şahıstan 11'i yaralandı. Göçmen kaçakçılığıyla ilgili 4 organizatör gözaltına alında. Organizatörlerden 2'si tutuklanarak ceza evine teslim edildiği öğrenildi.

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