Göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 11 yaralı

Iğdır'da göçmenleri taşıyan minibüsün şarampole uçması sonucu 11 göçmen yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, yurda yasa dışı yollarla giriş yapan ve Aralık ilçesi Babacan köyü yakınlarında kaza yapan 09 U 6332 plakalı aracın şarampole uçması sonucu araçta bulunan 33 Afganistan uyruklu şahıstan 11'i yaralandı. Göçmen kaçakçılığıyla ilgili 4 organizatör gözaltına alında. Organizatörlerden 2'si tutuklanarak ceza evine teslim edildiği öğrenildi.