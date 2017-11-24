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24 Kasım 2017 16:10

Gözlüğü takan topu ıskaladı

Iğdır Emniyet Müdürlüğü, alkolün sürücüler üzerinde ki etkisini göstermek amacıyla program düzenledi.

Gözlüğü takan topu ıskaladı

24 Kasım 2017 16:10


Zübeyde Hanım Bulvarında vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda, alkollü araç kullanımındaki tehlikeye dikkat çeken ‘promil gözlüğü’ büyük ilgi gördü.Vatandaşlara 1.00 promil alkol etkisinde görüş sağlayan alkol gözlüğü takılarak alkollü bireylerin davranışları konusuna dikkat çekildi. Uygulamalı olarak alkol etkisinde araç kullanmanın hareketleri bozucu sonuçları gösterilirken, alkollü sürücülerin karışmış olduğu trafik kazaları görselleri ile birlikte Trafik kuralları konulu kısa film ve özel slayt gösterileri ile vatandaşlar bilinçlendirilmeye çalışıldı.


Güvenli ve huzurlu bir trafik ortamının temini için Iğdır Emniyet Müdürlüğünün çalışmaları devam edeceği öğrenildi.




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