“Hafıza Geliştirme Teknikleri” konferansı

Programa, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Rıza Akgün, Hafıza Geliştirme Teknikleri Uzmanı Sinan Yılmaz, Prof. Dr. Şadi Eren ve öğretim elemanları katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan konferansta konuşan Genç Mütefekkir Topluluğu Başkanı Abdullah Gödelek, “Üniversitemizde toplamda 30 tane topluluk var. Bu toplulukların her birinin bir amacı ve gayesi vardır. Bizim amacımız dini ve eğitim konferansları düzenlemektir. Müzik, şiir ve tiyatro gibi etkinlikler düzenlemek bizim çalışma alanımıza girmiyor. Biz başka toplulukların alanına müdahale edemediğimiz gibi başka toplulukların da bizim alanımıza müdahale etmesi doğru değildir. Topluluğumuza Uludağ Üniversitesi yeniden doğuş topluluğu tarafından 18 koli kitap geldi. İnşallah bu kitapların dağıtımını da önümüzdeki günlerde köy okullarına yapacağız” dedi.

Hafıza Geliştirme Teknikleri Uzmanı Sinan Yılmaz ise, bir insanın iyi bir hafızaya sahip olması için beynindeki sağ lob ile sol lobu dengeli bir şekilde kullanması gerektiğini ifade etti. Yılmaz “Eğer beyninizin sağ ve sol lobunu dengeli kullanamazsanız iyi bir ezber yapamazsanız. Hafıza geliştirme teknikleri ile hem Arapça öğrenilebilir hem de hafız olabilirsiniz. Bir müslüman’ın en büyük gayesi Kur’an-ı Kerim’i anlamak ve manası üzerinde tefekkür edebilmektir” şeklinde konuştu.

Konferans, yapılan kitap çekilişi ve plaket takdiminin ardından sona erdi.