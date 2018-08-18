Zübeyde Hanım Bulvarı Valilik önünde sürücülerle bir araya gelen Iğdır Valisi Enver Ünlü ile İl Emniyet Müdürü Melih Ekici çocuklara kampanyanın sloganının yazılı olduğu tişört, şapka, kırmızı düdük ve oyuncak dağıttı.

Çocuklarında içinde seyahat ettikleri araç sürücülerinin kurallara uymamaları halinde kırmızı düdüğü çalarak onları uyarmalarını isteyen Iğdır Valisi Enver Ünlü, “Bu bayramda inşallah kimse yollarda kaza yapmayacak. İnsanların torunlarını beklerken acıya ve gözyaşına boğulmasını istemiyoruz. Bakanlığımız bu konuda hassas davranarak sürücülerimizi temelden bilinçlendirmek ve çocuklarımızın da bize destek olması için bu yıl, “Bayramda Ben de Trafik Polisiyim, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük” kampanyasını başlattı. Çocuklarımızdan bu konuyla ilgili trafik denetlemeleri için bize destek olmalarını rica ediyoruz. Onlar bu fahri görevlerini yerine getirecek, anne, baba ve yakınlarını hatalı gördüğünde uyaracak, kırmızı düdüğü çalarak gereken hatırlatmayı yapacak. Milli bir seferberlik şeklinde farkındalık oluşturmak ve trafik kazaları yaşanılan acılara son vermek için bu projeyi çok önemsiyoruz” dedi.