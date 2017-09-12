Iğdır da okullarda uyuşturucuyla mücadele için toplantı düzenlendi

Iğdır’da 2017 – 2018 eğitim - öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, il merkezinde bulunan ortaokul ve lise müdürleri, okul aile birliği başkanları ile köy ve mahalle muhtarlarının katıldığı hazırlık ve okul güvenliği toplantısı yapıldı.

Düzenlenen toplantıya Iğdır Vali vekili Bilgehan Karanfil, İl Emniyet Müdürü Melih Ekici, Jandarma komutanı Hakan Başakcı, Milli Eğitim Müdürü Mesut Murat Aydoğdu ortaokul ve lise müdürleri, okul aile birliği başkanları ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Yeni eğitim ve öğretim sezonunda öncelikli olarak tüm paydaşlarla birlikte il genelinde uyuşturucu maddelerin okullarda kullanılmasının önüne geçilmesi için çalışacaklarını belirten Iğdır Vali vekili Bilgehan Karanfil katılımcılar ile değerlendirme yapmak üzere bir araya geldiğini söyledi.

Karanfil, “Bu toplantıda bir takım kararlar alındı ve istişarelerde bulunuldu. Bugün 81 ilde Valiler ve ilçelerde de Kaymakamlar başkanlığında benzer toplantılar yapılıyor. Bu toplantı neticesinde alınan kararları yıl içerisinde takip edeceğiz, birlikte değerlendireceğiz, varsa sorunlar bu sorunları çözeceğiz. Bu toplantıda da hem sivillerle hem de tüm paydaşlarımız ile tüm sorunları ve yapmamız gerekenleri konuşacağız. Temennimiz özellikle kız çocuklarımızın iyi bir eğitim-öğretim yılı geçirmesi, onların yetişmesi için, onların başarılı olabilmesi için devlet olarak, millet olarak, aile olarak, toplum olarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Çünkü devlet ciddi yatırımlar yapıyor, eğitime ciddi paralar harcıyor ama çocuklarımıza geri dönüşü ne kadardır? Bunları da burada tartışacağız”dedi.

İl Emniyet Müdürü Melih Ekici,de, Emniyet olarak okulların önünde gerekli tedbirleri alacaklarını herhangi bir olumsuzluk anında gerekli müdahalenin yapılacağını,son günlerde yapılan operasyonlarla uyuşturucu kullanan satan Hint keneviri ekenlere karşı büyük bir darbe indirildiğini öğrenci veli ve muhtarların şüpheli bir durumda kendilerini aramalarını söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mesut Murat Aydoğdu, ise “Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın ve gençlerimizin 2017-2018 eğitim ,öğretim yılını huzur ve güven içinde geçirebilmesi büyük önem taşımaktadır. Okullarda güvenliğin azami dereceye çıkarılması,okul güvenlik kameralarının tamamlanması ve kent güvenlik sistemi ile bütünleştirilmesi ile uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele ve diğer güvenlik konularını görüşmek üzere bir aradayız. Milli eğitim olarak eğitim öğretime hazırız.Bütün paydaşlarla iş birliği içinde çocuklarımızı her türlü kötülüye karşı koruyarak en iyi şekilde yetişmeleri için çalışacağız" dedi.