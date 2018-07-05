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05 Temmuz 2018 14:17

Iğdır Devlet Hastanesinde toplu sünnet töreni

Iğdır Devlet Hastanesi 6 yaş ve üzeri çocukları düzenlediği törenle toplu sünnet etti.

Iğdır Devlet Hastanesinde toplu sünnet töreni

05 Temmuz 2018 14:17


Programda konuşan Iğdır Valisi Enver Ünlü, “Sünnet kampanyasında 40 çocuğumuzu hastane ortamında, sağlıklı bir şekilde sünnet ettirdik. Bu özel günde anne, baba ve misafirlerimizle birlikte sevgili çocuklarımızın sevinçlerine ortak olduk. Sünnet bizim geleneklerimizde çok güçlü bir olgudur. Bu manada emeği geçen herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Çocuklar bizim geleceğimizdir ve onları en iyi şekilde yetiştirmeliyiz” dedi.


Aile ve sünnet olan çocukların mutluluğunu paylaşan Ünlü, çocuklarla ilgilenerek çeşitli hediyeler verdi.




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